Inspecteurs gaan varkensstallen in Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Varkensboeren kunnen vanaf deze maand bezoek verwachten van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze gaan controleren of het stalklimaat in orde is.

Voor het welzijn van varkens is het belangrijk dat de temperatuur en de luchtkwaliteit in de stallen is goed. Het stalklimaat beïnvloedt namelijk de groei en ontwikkeling van varkens. Daarnaast zorgt een goed stalklimaat er ook voor dat varkens minder in elkaars staart en oren bijten. Nieuwe controlepunten Voor het eerst maken de inspecteurs bij de controles gebruik van specifieke controlepunten. Deze zijn in samenwerking met de Universiteit Wageningen opgesteld. De inspecteurs zullen nu onder meer letten op de roodheid van de ogen van de varkens en de mate van staartbijten. Volgens de NVWA hebben inspecteurs door deze nieuwe manier van werken nu duidelijke handvatten en ook kunnen ze gerichter controleren. Mochten de inspecteurs onregelmatigheden aantreffen, moet de varkenshouder maatregelen nemen om het stalklimaat te verbeteren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl