'Curator bepaalt lot spelers Achilles'29'

GROESBEEK - De curator bepaalt het lot van de spelers en de technische staf van Achilles'29. Dat zegt het enige bestuurslid Elrie Bakker van de Groesbeekse voetbalclub donderdag. Deze week werd de club failliet verklaard.

'De besloten vennootschap (bv) is failliet. Daar vallen de werknemerscontracten onder. De curator bepaalt wat wel en niet moet', legt Bakker uit. 'Morgen zijn er gesprekken over mogelijke scenario's. Zelf kijken we ook wat wel en niet kan.'

Ruim half miljoen schuld

Volgens curator Coen Houtman heeft de bv meer dan een half miljoen schuld. Het is zeer waarschijnlijk dat de werknemers van de bv worden ontslagen. 'Ik onderzoek of dat nodig is. In 99 van de 100 gevallen is dat natuurlijk wel aan de orde. Er is dan ook wel mee te rekenen dat dat zal gebeuren.'

Achilles'29 degradeerde afgelopen zomer uit de eerste divisie. Zeker toen in oktober duidelijk werd dat het onmogelijk is terug te promoveren, haakten sponsors af, aldus Bakker. De club had meermalen problemen de salarissen van de spelers en de technische staf te betalen.

KNVB: nog geen gevolgen

De KNVB meldde woensdag dat het faillissement van Achilles'29 voorlopig nog geen gevolgen heeft voor de competities waarin het eerste elftal (tweede divisie) en het beloftenteam (hoofdklasse) uitkomen. 'Eerst zal er een onherroepelijke uitspraak moeten zijn. Op dit moment blijven deze teams deelnemen aan de competities. Wel is het hierbij van belang dat de club, net als iedereen, aan de competitievoorwaarden blijft voldoen', aldus de voetbalbond.

Alle andere elftallen, zoals de jeugdafdeling en het vrouwenteam, vallen niet onder het faillissement en gaan sowieso door.

