6500 euro schade tijdens jaarwisseling in Rheden

DIEREN - Tijdens de jaarwisseling is in de gemeente Rheden voor duizenden euro's aan spullen vernield. De gemeente Rheden zit met een schadepost van 6500 euro.

Het gaat vooral om vernielde afvalbakken, in totaal 16 stuks in Dieren, Rheden en Velp. Daarnaast zijn er 14 verkeersborden vernield en 1 putdeksel. Het schadebedrag was alleen in 2016 hoger (7500 euro). Over het algemeen is er een dalende tendens te zien in de afgelopen tien jaar.

Naast de schade aan de openbare ruimte is er door vuurwerk ook brand uitgebroken in het clubgebouw van de voormalige Duivenvereniging in Rheden. Bij basisschool ’t Schaddeveld in Dieren ontstond dinsdagavond veel schade door een vuurwerkbom. Ook was een containerhok bij basisschool De Boomgaard in Dieren het doelwit.

De kosten hiervan zijn volgens de gemeente Rheden nog niet bekend omdat ook de verzekering hierbij een rol speelt.