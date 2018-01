Deel dit artikel:











Medewerker recyclingbedrijf bekneld in machine

APELDOORN - Bij recyclingbedrijf Van Gerrevink in Apeldoorn is donderdagochtend een medewerker bekneld geraakt in één van de machines.

Het is nog niet bekend waardoor de medewerker vast kwam te zitten. Volgens de politie zijn de verwondingen ernstig. De medewerker is overgebracht naar het ziekenhuis. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl