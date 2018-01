Pasgeboren pantertje dood

ARNHEM - Het pasgeboren panterjong in Burgers' Zoo leeft niet meer. Dat laat de dierentuin weten.

Op Nieuwjaarsdag werden er twee pantertjes geboren in Burgers' Zoo. Al snel was duidelijk dat het niet goed ging met één van de diertjes. De conditie van de pasgeborene was slecht. Ook dronk en bewoog het beestje niet.

Het dode dier blijft nog in het hok van de moeder panter liggen. Pas als de moeder het nest verlaat, kunnen verzorgers het dier weghalen.

Andere jong maakt het goed

De dierentuin laat weten dat het andere jong het op dit moment wel goed maakt. Wel blijft volgens de dierentuin de komende periode spannend voor moeder en het dier.