Moordenaar Romy stond onder behandeling voor ander zedenmisdrijf

HOEVELAKEN - De inmiddels 15-jarige jongen die in juni de 14-jarige Romy uit Hoevelaken verkrachtte en vermoordde, stond onder behandeling van ggz-instelling De Waag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een onderzoek ingesteld.

Na de rechtszaak zijn er veel vragen ontstaan bij betrokkenen over hoe het, ondanks zijn therapie bij een 'gerenommeerde' instelling, toch helemaal mis kon gaan. Ze plaatsen grote vraagtekens bij de behandeling en willen weten of er inschattingsfouten zijn gemaakt door zijn behandelaars. De inspectie heeft het onderzoek bevestigd na vragen van Omroep Gelderland, maar wil er inhoudelijk niets over zeggen.

Aanranding

In november werd de jongen uit Lunteren veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De rechtszaak was niet openbaar. De uitspraak wel. Uit het vonnis blijkt dat het niet de eerste keer is dat hij een zedenmisdrijf heeft gepleegd.

In juli 2016 kwam hij in aanraking met de politie vanwege een aanranding. Hij was toen 13 jaar. De zaak werd geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie behandeling wenselijker vond dan strafrechtelijke vervolging.

De jongen ging in therapie bij de Waag, het grootste centrum voor forensische zorg in Nederland. Ten tijde van de moord op Romy stond hij onder behandeling bij de locatie in Amersfoort.

De Waag begon in 1992 en is nu het grootste centrum voor ambulante, forensische, geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De organisatie heeft elf locaties verspreid door het land en biedt gespecialiseerde zorg aan jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De instelling behandelt onder meer mensen met agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zorgelijk beeld

Na zijn aanhouding op 5 juni vorig jaar is de jongen uitvoerig onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Zij zien een zorgelijk beeld bij hem dat bestaat uit problemen op antisociaal en seksueel gebied. 'De problematiek bij de verdachte is structureel van aard en was ook aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde en heeft hierin doorgewerkt', aldus de rapporteurs.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming waarschuwt: ‘De Raad ziet verdachte als een jonge jongen in een groot lichaam, die als gevolg van zijn problematiek zijn drang en lust naar seksualiteit niet kan bedwingen en zijn eigen kracht niet kent. Gelet op de hoge kans op herhaling wordt langdurige behandeling noodzakelijk geacht.’

Zeer geschrokken

De ggz-instelling laat weten niet op de zaak in te gaan. ‘De Waag is zeer geschrokken van het gepleegde delict en leeft mee met de familie van het slachtoffer en de dader. Maar wij kunnen geen uitspraken doen over de behandeling van cliënten vanwege ons medisch beroepsgeheim', zegt woordvoerder Sandra Eigeman. ‘De inspectie doet onderzoek. De resultaten zijn ons nog onbekend.’

Hoelang het onderzoek gaat duren en wanneer de uitkomst wordt verwacht, kan de inspectie niet zeggen.

Romy werd op 2 juni vorig jaar gevonden in een sloot bij het dorp Achterveld. Drie dagen later werd de toen 14-jarige jongen uit Lunteren aangehouden. Kort na zijn arrestatie bekende hij haar te hebben verkracht. Vervolgens heeft hij haar gedood in een poging het misbruik te verhullen. De twee pubers zaten allebei op een school voor speciaal onderwijs in De Glind.

