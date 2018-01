Deel dit artikel:











Rapper Boef kan aan de slag op varkensboerderij Foto: ANP

NIJKERK - Rapper Boef zit in zwaar weer. Hij deed eerder deze week vervelende uitspraken over vrouwen en sindsdien heeft hij een storm van kritiek over zich heen gekregen.

Diverse radiozenders geven aan de muziek van Boef voorlopig niet te draaien en enkele optredens van de rapper zijn geannuleerd vanwege alle ophef. Boef noemde drie behulpzame vrouwen ’kechs’, ofwel hoeren. Een boer uit Nijkerk volgde het nieuws rond de rapper op de voet en is bang dat Boef voorlopig wat minder werk heeft. Daarom deed hij via Twitter onderstaande oproep: Het Twitter-account wordt steeds door een andere boer bijgehouden. Deze week is dat Theo Vernooij. Hij heeft varkensbedrijven in Beusichem en Nijkerk. Het lijkt ons overigens niet waarschijnlijk dat Boef op het verzoek in zal gaan en binnenkort in Gelderland zijn geld zal verdienen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl