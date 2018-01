Deel dit artikel:











NEC geniet en werkt hard in Spanje Foto: Broer van den Boom

ESTEPONA - De eerste volle trainingsdag van NEC zit er alweer op in Spanje. De Nijmegenaren werkten, met de nieuwe trainer Pepijn Lijnders, woensdag de eerste oefendag af in een zonovergoten Estepona. Het is goed toeven voor de Nijmegenaren.

Dat alleen blijkt al uit de onderstaande foto van het hotel waar de Nijmegenaren zich bevinden. De zon schijnt en het zwembad ligt klaar voor een eventuele verkoelende duik. Maar daarvoor is NEC natuurlijk niet naar Estepona vertrokken. Er moet gewerkt worden, hard gewerkt. Dit omdat de Nijmegenaren er de tweede seizoenshelft alles aan willen doen om kampioen te worden. Trainer Lijnders laat zich meteen gelden op de training. 'Meer en beter' De nieuwe trainer wil ook wel zijn stempel drukken op het spel en laat de spelers meerdere afwisselende oefeningen doen. Dat moet ook wel zei de trainer eerder. 'De enige manier om verder te komen is meer en beter.' En dat is precies waar NEC de komende dagen nog aan gaat werken, meer en beter. Foto's: Broer van den Boom