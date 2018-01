Slapen op een botter, wie wil dat nu niet?

ELBURG - De Botterstichting in Elburg gaat een bed en breakfast beginnen. En natuurlijk slapen de gasten op een botter. De EB 43 om precies te zijn.

Volgens de stichting wordt slapen op een botter een beleving. 'Het is terugkeren naar de leefwijze van de Zuiderzeevissers en de palingvissers op het IJsselmeer zo tussen 1850 en 1950. Dat betekent: bukken om het vooronder binnen te gaan om in de kooi te kruipen, slapen naast de zeilen en de reservetouwen met aan het voeteneind de zwemvesten', meldt de stichting.

Geen tv, wel wifi

Sanitaire voorzieningen en stromend water bevinden zich niet aan boord van de EB 43, maar op loopafstand. Tv kijken is er ook niet bij.

Is er dan helemaal niets modern aan boord? Jawel hoor, verzekert Rolinka Bakelaar van de Botterstichting. 'De gasten slapen niet meer op strozakken, maar op matrassen en beddengoed. Er is stroom, een waterkoker, een koffiezetapparaat. En wifi is ook aan boord.'

De botter biedt ruimte aan twee volwassenen en verder is er slaapmogelijkheid voor een kind op een van de banken.

De EB 43 is te huur van 1 mei tot 1 oktober. De kosten, exclusief toeristenbelasting, bedragen 55 euro per nacht voor maximaal 2 volwassenen en een kind. Boekingen via boekingen@botterselburg.nl.