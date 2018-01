Ook buurtbussen Syntus met vrijwilligers rijden niet tijdens staking

EERBEEK - Tijdens de landelijke stakingsdag in het streekvervoer rijden er ook geen buurtbussen van Syntus die bestuurd worden door vrijwilligers. Dat heeft de vervoerder besloten.

Volgens chauffeur Hans Giesselbach van de buurtbussen tussen Eerbeek en Brummen en Eerbeek en Zutphen is er een combinatie van redenen om deze donderdag niet te rijden.

'Het is uit solidariteit en het is om te voorkomen dat passagiers in twijfel komen. Rijdt de bus nu wel? Rijdt de bus nu niet? En ook nog eens: je hebt kans dat er wat agressieve reacties komen. Daarom heeft Syntus besloten en ons dringend geadviseerd om ook niet te rijden', legt hij uit.

Plaspauze

'Het is voor ons ook een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant willen we graag onze betaalde collega's ondersteunen, aan de andere kant willen we ook heel graag onze passagiers van A naar B vervoeren', zegt Giesselbach.

De chauffeur, die zelf drie uur per week rijdt, begrijpt de standpunten van zijn betaalde collega's die onder meer actievoeren vanwege het feit dat ze nauwelijks plaspauzes hebben. 'Ik kan zelf wel die drie uur mijn plas ophouden, maar een chauffeur die de hele dag in de bus zit, die zal toch een keertje moeten.'

Zie ook: Staking OV: hier lees je waar het (niet) rijdt