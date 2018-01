Burgemeester haalt uit naar commissaris van Flevoland

WEZEP - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek heeft in zijn nieuwjaarstoespraak uitgehaald naar de commissaris van de Koning van Flevoland, Leen Verbeek. Die zei dinsdag dat protesten vanuit Gelderland en Overijssel tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad niet leiden tot uitstel. Hoogendoorn (ChristenUnie) noemde de uitingen van Verbeek woensdag 'ongepast'. 'De commissaris heeft voor zijn beurt gepraat.'

Bewoners van de Veluwe zijn fel tegen de uitbreiding, want daardoor vliegen vliegtuigen in de toekomst laag over de Veluwe. Het hernieuwde Lelystad Airport moet in april 2019 opengaan.

De burgemeester van Oldebroek hield zijn toehoorders in Wezep voor dat dit nog te bezien valt.

De Flevolandse commissaris Verbeek wekte in diens eigen nieuwjaarstoespraak de indruk dat de groei van het vliegveld van Lelystad, dat vakantievluchten van Schiphol overneemt waardoor de nationale luchthaven verder kan groeien, een gelopen race is. Maar Hoogendoorn sprak dat woensdag tegen. 'De vliegroutes liggen onder een vergrootglas bij de Tweede Kamer in Den Haag.'

'Den Haag is wakkergeschud'

En dat komt volgens de eerste burger onder meer door het actiecomité Hoog over Wezep. 'Bezwaren maken meer indruk als hele dorpen zich manifesteren en dat gebeurt hier. Hun inzet heeft Kamerleden wakkergeschud.'

Hoogendoorn gaf zijn toehoorders in Wezep hoop. 'Je hebt inwoners serieus te nemen en dat doen de Kamerleden. De commissaris van Flevoland sprak voor zijn beurt. Ik vind zijn uitspraken niet gepast.'

Niet alleen Hoogendoorn baalt van de uitlatingen van Verbeek. Zelfs de Gelderse commissaris Clemens Cornielje hekelt zijn collega. Volgens Cornielje is er geen sprake van rituele rimpelingen, maar van oprechte zorgen van burgers die héél serieus genomen moeten worden.

Dit artikel kwam mede tot stand door samenwerking met Mediapartner LMG.

