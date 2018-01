Nijmegen krijgt smartlappenkroeg: Nooit meer naar huus

NIJMEGEN - Nooit meer naar huus. Dan moet het wel heel gezellig zijn in de kroeg. En dat is precies de reden waarom de smartlappenkroeg die vrijdagavond in Nijmegen opent die naam meekreeg.

Drijvende kracht achter de kroeg is volkszanger Gertjan Wels uit de Waalstad. Er wordt nog keihard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten in de nieuwe horecagelegenheid in het centrum.

'Er wordt al heel veel over gepraat', vertelt de opgetogen volkszanger. 'Maar het blijft toch altijd spannend.' Wels wilde graag een echte smartlappenkroeg in zijn stad. In de Nijmeegse kroegen is doorgaans te weinig aandacht voor het Nederlandstalige lied, vinden hij en velen om hem heen.

Zingende barman

'Voor dit soort kroegen gingen mijn vrienden naar Apeldoorn of Amsterdam', vertelt Wels. Het moet een smartlappenkroeg worden, zoals de Amsterdamse café's Sientje of Bolle Jan. Met veel live optredens. Tijdens de opening komend weekeinde komen onder meer Ronnie van Bemmel en Ben Valkenbrug.

Zelf zal de Nijmeegse volkszanger zich opwerpen als zingende barman. Aan de muur van de smartlappenkroeg hangt inmiddels een imposante rij portretten van grootheden van het Nederlandstalige lied. Een wall of fame.

'Vroeger woonde ik altijd in Bottendaal boven een kroeg', vertelt Wels. 'Daar zong mijn vader ook. Helaas mag mijn vader het niet meer meemaken, die is in september 2016 overleden.' Tussen de beeltenissen aan de muur van zijn smartlappenkroeg van Frans Bauer, Marianne Weber, Jan Smit, Jannes, Django Wagner en Sieneke, hangt ook een portret van zijn vader.