Ex-prostituee: ‘Uiteindelijk doe je het toch voor het geld’

ARNHEM - ‘Het is prettig dat ik het heb mogen meemaken’, vertelt de 35-jarige Sanne (niet haar echte naam) terugkijkend op haar periode als sekswerker. Vijf jaar lang ging ze heel Nederland door als escort en werkte ze in privéclubs. Maar over een ding is ze heel duidelijk: ‘ik zal nooit meer terug de prostitutie ingaan.’

‘Ik had voordat ik begon aan mijn periode als sekswerker veel wisselende contacten in mijn privéleven. Toen ik een jaar of 25 was kwam ik in contact met een meisje dat het werk ook al deed. Zij introduceerde mij in de wereld waar ik uiteindelijk vijf jaar lang in heb gewerkt.’

Mooie tijd

‘Ik ben enorm blij dat ik geen nare ervaringen heb gehad. Helaas kan je de klanten niet altijd uitkiezen. Het was altijd leuk en gezellig, ik heb echt een mooie tijd gehad. Wat ik wel op een gegeven moment merkte, is dat ik seks ging verwarren met liefde. En dat was jammer.’

In de periode als sekswerker werkte Sanne altijd legaal bij een escortbureau. Het contact met de klanten, de seks en het geld waren de redenen om in de prostitutie te werken. 'Het is enorm makkelijk geld verdienen', geeft Sanne toe. ‘Uiteindelijk doe je het toch voor het geld.’

‘Ik heb de verschuiving naar de online prostitutie niet echt meegemaakt. De dames moeten ook daar gewoon een knop omzetten, heb ik tien jaar geleden ook moeten doen. Je kan de mannen niet uitkiezen als je in de seksindustrie werkt. Gelukkig kon ik de knop op de eerste avond omzetten, anders was het denk ik anders gelopen.’

Omschakeling terug was lastig

‘Ik was al verslaafd aan cocaïne en cannabis, maar door het werk als escortdame begon ik meer te gebruiken. Ik wilde er graag vanaf, clean worden en zelf stoppen met het werk. Er ging toen namelijk redelijk wat geld naar mijn verslaving', vertelt Sanne. ‘Uiteindelijk ben ik zelf van mijn cocaïneverslaving afgekomen.'

Maar de omschakeling terug naar het ‘normale’ leven was lastiger dan verwacht. ‘Ik ben steeds minder in de prostitutie gaan werken, dat was wel een hele omschakeling want je merkt het gelijk in de portemonnee. Er kwam veel minder binnen dan dat ik normaal zou krijgen. En dat was in het begin erg lastig.'