Hele wereld moet dit jaar naar Nijmegen komen Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Vanuit de hele wereld moeten mensen in 2018 naar Nijmegen afreizen. Dat vindt het Britse bedrijf Insight Guides, vooral bekend van hun reisgidsen. De Waalstad komt daarmee in een rijtje van 18 terecht met onder meer Mexico-Stad en Perth in Australië.

Insight Guides stelde een lijst met 18 plekken op de wereld samen, waar je dit jaar echt naar toe zou moeten omdat er mooie dingen gebeuren. Nijmegen is in dat rijtje terechtgekomen omdat het dit jaar de Groene Hoofdstad van Europa is. Dat is een eretitel die sinds 2010 wordt uitgereikt aan steden die het milieu een warm hart toedragen en baanbrekend zijn op het gebied van milieuvriendelijkheid. Druk Nijmegen wordt op insightguides.com buiten 'groen' ook nog omschreven als de oudste stad van Nederland en de stad van de Vierdaagse. Op 20 januari neemt de Waalstad het groene stokje over van het Duitse Essen. Als het aan Insight Guides ligt kan het dit jaar dus flink druk gaan worden in de grootste stad van Gelderland, als het wordt overspoeld door toeristen. Andere plekken op de wereld die de lijst van 18 hebben gehaald, zijn bijvoorbeeld San Antonio in Texas, dat dit jaar haar driehonderdste verjaardag viert, Liverpool als Culturele Hoofdstad van Europa 2018, België waar honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde, Mexico-Stad als Wereld Design Hoofdstad 2018, Zuid-Korea vanwege de Olympische Winterspelen en Zuid-Afrika omdat het land dit jaar de honderdste geboortedag van Nelson Mandela viert. Zie ook: De lijst van Inside Guides

Nijmegen groenste hoofdstad, maar wat gaan we daarvan merken?