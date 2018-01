Verdrietige Lisanne hoopt met 'Kijk naar mij' anderen te helpen

HARDERWIJK - Lisanne Spaander uit Harderwijk legt op dit moment de laatste hand aan haar nieuwe single. En dat terwijl ze midden in haar behandeling zit tegen botkanker. Dat is voor de tweede keer. In 2014 werd ze ziek. Ze herstelde, maar afgelopen november kwam de gruwelijke ziekte terug.

Maar dat neemt niet weg dat de zangeres (19) zich niet uit het veld laat slaan. Tussen de chemo's door werkt ze aan het nummer Kijk naar mij.

'Naast ziek zijn is het belangrijk om leuke dingen te doen', zei ze woensdag op Radio Gelderland. Die dag was ze in de studio om de muziek 'te masteren'. 'Het wordt zo ontzettend gaaf, het is hier ook nog eens supergezellig, we kletsen lekker met elkaar.'

Doorzetten

Kijk naar mij moet beter worden dan haar nummer Vechtersbaas, dat op de 44ste plek stond in de laatste Gelderse Top 100. 'Voor mezelf was Vechtersbaas eigenlijk niet goed genoeg om uit te brengen. Nu heb ik weer een klap gekregen, ik werd ontzettend verdrietig. Maar je kunt ook doorzetten. En daar gaat dit nummer over.'

De zangeres zei op Radio Gelderland met Kijk naar mij te hopen er anderen mee te kunnen helpen. Het nummer komt naar verwachting over enkele weken uit.

Onlangs was Lisanne nog te gast bij Omroep Gelderland.