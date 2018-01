Staking OV: ook rest van de dag geen bussen in groot deel Gelderland

Veluwe

De kans is groot dat op de Veluwe de hele dag geen bussen rijden, meldt Keolis (Syntus). Eerder op de dag hield de vervoerder er rekening mee dat er na 12.00 uur weer bussen zouden kunnen rijden, maar de verwachting is dat een groot deel van de chauffeurs blijft staken.

Een reportage vanuit Apeldoorn:

Niet elke reiziger in Apeldoorn had 's morgens begrip voor de actie:

Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen rijden sinds 10.23 uur weer treinen. Het gaat om een halfuursdienst.

Arnhem/Nijmegen

Er rijden geen bussen van Connexxion (Breng en Hermes). En dat geldt waarschijnlijk ook voor de rest van de dag, zegt een woordvoerder rond 13.30 uur. 'Alles wat kan gaan rijden is meegenomen, maar het wordt een lastig verhaal. 99 procent rijdt niet.' Als er toch veranderingen zijn, zal de vervoerder dat via zijn site bekendmaken.

De tekst gaat verder onder de reportage:

Rivierengebied

Ook Arriva verwacht dat de rest van de dag geen bussen rijden.

De Arriva-trein van Arnhem naar Tiel rijdt wel.

De treinen op de MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen) rijden ook.

Wel treinen en bussen in Achterhoek

De bussen en treinen van Arriva in de Achterhoek rijden wel. De chauffeurs en het treinpersoneel vallen onder een andere cao dan waar nu de actie op gericht is. De Breng-trein Arnhem-Doetinchem rijdt vanaf 12.07 weer.

Uitzonderingen Arriva:

Zutphen-Deventer lijnen 56 en 81: deze lijnen rijden tot de halte De Pessink in Epse.

Winterswijk-Enschede lijnen 73 en 74: deze lijnen rijden tot het busstation in Haaksbergen.

Doetinchem-Doesburg lijnen 27 en 29: deze lijnen rijden tot de halte Kraakselaan in Doesburg.

Buurtbussen en Breng Flex rijden wel

De buurtbussen en het flexvervoer van Breng/Connexxion rijden ook. 'Het kan wel zijn dat je met het flexvervoer naar een knooppunt wordt gebracht en dat daar vervolgens geen bussen verder rijden', zegt Connexxion daarover.

Door extreme drukte bij Breng Flex kunnen daar telefonisch geen ritten worden geboekt, meldt de vervoerder rond 11.30 uur. Dat kan alleen via de app.

'Reizigershinder een gemakkelijk wapen'

Reizigersorganisatie Voor Beter OV erkent het stakingsrecht en is erover te spreken dat de staking ruim van tevoren is aangekondigd. 'Passagiers zijn door de tijdige aankondiging in de gelegenheid passende maatregelen te nemen. Dat neemt niet weg, dat reizigershinder een gemakkelijk wapen is, waar bonden vaak naar grijpen om hun zin door te drukken.'

Voorzitter Rikus Spithorst zet zijn vraagtekens bij verhalen van chauffeurs dat ze geen tijd krijgen om te plassen. 'Van een bouwvakker wordt verwacht dat hij spierballen heeft, van een fotomodel wordt een zekere charme verwacht. Van een buschauffeur mag worden verwacht dat hij geen zwakke blaas heeft. In het algemeen zit een chauffeur niet langer dan pakweg twee uur op de bus, een periode die een gezond persoon ophoudtechnisch zou moeten kunnen volhouden. Wellicht kunnen chauffeurs bij een medische (her)keuring aan een bijzonder soort van blaastest worden onderworpen.'

Geen zicht op oplossing

FNV-bestuurder Lutz Kressin zegt dat het er niet op lijkt dat er snel een oplossing komt. Volgens hem hebben de werkgevers nog niet laten zien dat ze willen bewegen. Over eventuele nieuwe acties is nog niets bekend.

