Staking OV: hier lees je waar het (niet) rijdt Foto: ANP/Archief

APELDOORN - Moet je morgen met de bus? Dan kun je er niet van op aan dat je op tijd komt. Er rijden donderdag geen of weinig streekbussen vanwege een stakingsactie. Buschauffeurs leggen het werk neer in onder andere Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede en Harderwijk. De vakbonden willen met de actie aandacht vragen voor de hoge werkdruk en willen een loonsverhoging van 3,5 procent. Maar niet iedere buschauffeur in Gelderland doet mee.

Hoeveel bussen morgen in de remise blijven, wordt waarschijnlijk pas in de ochtend duidelijk. Dat melden de vervoersbedrijven die in Gelderland werken. Het gaat om Arriva, Syntus Keolis, Breng (onderdeel van Connexxion) en Connexxion. Ze raden reizigers aan om er rekening mee te houden dat er geen bussen of treinen rijden en om hun websites, Twitter en Facebook in de gaten te houden voor actuele info. Wel treinen en bussen in Achterhoek Maar niet overal wordt gestaakt. De bussen en treinen in de Achterhoek en de trein Arnhem-Tiel, verzorgd door Arriva, rijden wel. De chauffeurs en het treinpersoneel vallen onder een andere cao dan waar nu de actie op gericht is. De buurtbussen en het flexvervoer van Breng/Connexxion rijden ook. 'Het kan wel zijn dat je met het flexvervoer naar een knooppunt wordt gebracht en dat daar vervolgens geen bussen verder rijden', zegt Connexxion daarover. Verder rijden de treinen van Connexxion op de Valleilijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort en van Breng tussen Arnhem en Doetinchem naar verwachting de normale dienstregeling. Zie ook: Buschauffeurs leggen massaal werk neer vanwege werkdruk

Wc op wielen achter de bus; ludieke actie tegen hoge werkdruk in streekvervoer