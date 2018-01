Deel dit artikel:











Postbode nu zelf bedolven onder kaartjes; 'Zo'n lieve schat, die Johan' Foto: Nancy Jongenotter

HOEVELAKEN - Inwoners van Hoevelaken zijn een kaartenactie gestart voor hun geliefde postbode Johan. Hij werd tijdens zijn werk getroffen door een hartinfarct en is langdurig uit de running. Bewoonster Nancy Jongenotter deed daarom een oproep: 'Laten we kaarten naar hem brengen, in plaats van andersom.'

En die oproep heeft inmiddels al ruim zestig kaarten opgeleverd. 'Die gaan we morgen naar hem toebrengen', vertelt ze. 'Ik denk dat hij wel een traantje weg moet pinken.' Johan is geliefd in het dorp en kent iedereen bij voor- en achternaam. 'Hij is nog een echte postcode, hij geeft kinderen elastiekjes en komt af en toe zelfs op de koffie', vertelt Nancy. Handgeschreven kaart Ook op Facebook stromen de reacties binnen. 'Toen ons zoontje werd geboren kregen wij een handgeschreven kaart van Johan zelf, en hij kent iedereen bij naam. Ik kom zeker een kaartje brengen', schrijft Carola. 'Wij doen mee! Het is zo'n lieve schat', voegt Mimi daaraan toe. 'Het doet hem heel veel dat hij niet kan doen wat hij wil doen', vertelt Nancy. De geliefde postbode zit tegen zijn pensioen aan. Bewoners hopen dat ze hem nog terugkrijgen in de wijk. De kaartjes moeten daarbij helpen en blijven welkom. Zelf een kaartje sturen? Dat kan naar Nancy Jongenotter: Frans Tromplaan 53, 3871 EM Hoevelaken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl