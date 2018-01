Overvaller (16) aangehouden door arrestatieteam

HOEVELAKEN - Een 16-jarige jongen uit Hoevelaken is op oudejaarsdag aangehouden voor een gewapende overval op een supermarkt in het Utrechtse Hooglanderveen. Dat meldt de politie deze woensdag.

De winkel werd zaterdagavond overvallen door een gemaskerd persoon. Die bedreigde het personeel met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. De overvaller wist geld buit te maken en rende daarna weg.

Sporen- en buurtonderzoek

De politie sprak naderhand met getuigen en verrichtte sporen- en buurtonderzoek. Aan de hand daarvan kon een dag later de 16-jarige verdachte worden opgepakt. Omdat bij de overval was gedreigd met een vuurwapen of iets wat daarop leek, verrichtte een arrestatieteam de aanhouding.

De jongen zit vast en is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.