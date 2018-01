'Springen op balkon moet normaal gesproken kunnen'

Karel Terwel heeft het ook meegekregen, dat met oud en nieuw in Arnhem een balkon is ingestort. Drie jongeren moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. 'Het is zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In Nederland wordt redelijk goed gebouwd, maar toch gaat het soms mis.'

Hij wijst op het instorten van meerdere galerijen van een flat in Leeuwarden, in 2011. En in 2003 ging het mis in Maastricht. Daar kwamen twee mensen om toen vijf balkons naar beneden vielen. Afgelopen zomer mochten bewoners van twee flats in Nijmegen hun balkon niet meer op vanwege instortingsgevaar.

In Arnhem ging het fout nadat zeker vijf jongeren op het balkon op en neer hadden gesprongen. Is springen op een balkon vragen om problemen?

'Normaal gesproken kan een balkon belast worden met 200 tot 250 kilo per vierkante meter. Dus er is een flinke marge. Als je daarnaast gaat springen dan heeft dat wel een klein beetje invloed, maar een stevig gebouwd balkon moet dat op zich aankunnen.' Waarna Terwel snel toevoegt: 'Wanneer je met meerdere mensen in hetzelfde ritme en gedurende een langere tijd gaat dansen of springen, dan moet je wel uitkijken.'

Bij dit balkon was volgens de gemeente Arnhem sprake van houtrot en was dit aan de buitenkant niet te zien. Dat is lastig.

Terwel: 'Ja, het is dan ook verstandig om eens in de zoveel tijd en zeker bij twijfel een constructeur langs te laten komen. Er bestaat in Nederland ook een vereniging van constructeurs, waar je een deskundige kunt vinden.'

Waar kun je zelf op letten?

'Als je scheuren in je balkon ziet of duidelijke rot- of roestplekken is het zeker verstandig om iemand langs te laten komen.'

Strooizout risicofactor

Op de website van Vereniging Eigen Huis staat een lijst met tien aandachtspunten. Zo is het volgens Eigen Huis raadzaam om ook bij lekkageplekken op of onder het balkon een constructeur te laten komen. 'Vaak steekt een stalen constructiebalk uit de gevel', voegt Terwel toe. 'Daar kan makkelijk vocht bij komen.' Ook het gebruik van strooizout op een balkon kan een risicofactor zijn.

Naar aanleiding van de ingestorte galerijen in Leeuwarden stelde toenmalig minister Stef Blok van Wonen (VVD) in 2015 een inspectieplicht in voor de eigenaren van flats van voor 1975. Zij kregen tot juli 2017 de tijd om eventuele mankementen te verhelpen.

Zal dit inmiddels overal zijn gebeurd?

Terwel: 'Ik vermoed van niet, al denk ik dat de meeste woningcorporaties hun zaakjes inmiddels redelijk op orde hebben. Het grootste probleem ligt bij particulieren en bij – slapende – Verenigingen van Eigenaren. Als er al geld wordt uitgegeven, dan gaat dat eerder naar een nieuw likje verf. Het is niet zo aansprekend om te investeren in een balkonconstructie, in iets wat je niet ziet.'

Ligt hier ook een taak voor gemeenten?

'De veiligheid van balkonconstructies is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Maar het is goed wanneer gemeenten adviseren over wat risico's zijn en wat je kunt doen, want veel mensen hebben hier geen verstand van. Die kennis zit wel bij gemeenten.'

Tot slot, zou u zelf eigenlijk op een balkon gaan springen?

'Ik heb in mijn studententijd weleens een vloer behoorlijk op en neer zien gaan. Maar bij oude balkons ben ik altijd wel extra oplettend.'