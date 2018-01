Hardlopen tegen depressie op Blue Monday

WEZEP - Op de meest depressieve dag van het jaar heeft in Wezep een hardloopevenement plaats, dat aandacht vraagt voor mensen met een depressie. De Blue Monday Run, dit jaar op 15 januari, is op zeventien plekken in het land; Wezep is de enige startlocatie in Gelderland.

De organisatie is in handen van Stichting MIND, een instelling die mensen met psychische problemen ondersteunt, onder meer door het opzetten van projecten. Met sponsorlopen op diverse plekken in het land probeert de stichting met de Blue Monday Runs geld voor die projecten in te zamelen.

Blue Monday is ooit bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall. De meeste mensen voelen zich op deze dag neerslachtig doordat de vakantie nog heel ver weg is, de goede voornemens zijn mislukt en het eerste salaris van het nieuwe jaar nog niet is uitbetaald. Wetenschappelijke onderbouwing voor Blue Monday is er overigens niet.

'Bewegen werkt'

In Wezep heeft hardloopster Bertine Engelsman de organisatie van de Gelderse Blue Monday Run op zich genomen. 'In mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker en in mijn eigen omgeving heb ik te maken met depressie. Het kan je zomaar overkomen en is in verschillende vormen vaker aanwezig dan we denken', meldt ze. 'Een depressie sluit je letterlijk op in jezelf, je wereld wordt kleiner. Als je een depressie van dicht bij meemaakt, is het zoeken naar wat werkt. En bewegen werkt.'

Haar doel is in Wezep voor Stichting MIND 1000 euro in te zamelen. 'Meedoen is gratis en is niet gekoppeld aan een donatie', legt Engelsman uit.

Vier lussen van 2,5 kilometer

De Blue Monday Run in Wezep op 15 januari begint om 19.30 uur aan de Alberto Meidoornpassage 9. Engelsman heeft een parcours uitgezet in de vorm van vier lussen van 2,5 kilometer die samen een klavertje vier vormen.

Deelnemers mogen zelf bepalen hoeveel lussen ze lopen. Engelsman: 'Drie zijn verhard, de vierde lus is onverhard.' Ze raadt deelnemers aan fluorescerende hesjes te dragen dan wel lampjes.

Wie wil doneren aan Stichting MIND via Engelsman, kan terecht op deze link. Wie zich voor 8 januari opgeeft, is verder verzekerd van een hardlooptenue.