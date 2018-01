Vitesse neemt talenten Schuurman en Vroegh mee naar Spaanse Oliva

ARNHEM - Vitesse gunt minimaal twee talenten de kans zich te laten zien op het winterse trainingskamp in Spanje. Het gaat om Jesse Schuurman en vrijwel zeker ook Patrick Vroegh.

Dat meldt trainer Henk Fraser. Nu de hoofdcoach van Vitesse Alexander Büttner niet meeneemt naar de regio Oliva en Navarone Foor een twijfelgeval is vanwege een armblessure, komt er ruimte voor andere spelers. Zeker is dat Jesse Schuurman komend weekend in het vliegtuig zit naar Spanje. 'Een positieve jongen die zich in mooie stapjes ontwikkelt', zegt Fraser over de verdedigende middenvelder uit Bemmel.

Ook Patrick Vroegh (foto boven) mag zich opmaken voor een week naar de zon. 'Een talentvolle middenvelder. Waarschijnlijk gaat ook hij mee nu er dus mensen afvallen', aldus Fraser over de 18-jarige speler uit Herwijnen die een deel van zijn jeugdopleiding bij Willem II doorliep.

Vitesse neemt verder vier keepers mee naar het trainingskamp omdat de staf verschillende vormen partijspel wil spelen. Behalve Remko Pasveer, Jeroen Houwen, Michael Tornes is er ook een plekje vrijgemaakt voor de 18-jarige Bilal Bayazit. Hij heeft de Nederlandse en Turkse nationaliteit en werd geboren in Amsterdam.