Natuur verboden gebied door hoogwater; beheerder deelt boetes uit

MILLINGEN AAN DE RIJN - Kettingen om de klaphekjes en wie er toch denkt te kunnen wandelen krijgt een bekeuring van 99 euro aan de broek. Het stijgende water in de Gelderse rivieren vraagt hier en daar om drastische maatregelen. Dieren die het hoger op zoeken wordt zo onnodige stress bespaard.

Het water stijgt de komende dagen naar 14, misschien wel 15, meter boven NAP. 'Dat komt maar eens in de tien jaar voor', vertelt boswachter Thijmen van Heerde. Dat wassende water heeft een grote aantrekkingskracht op mensen.

Rust

Maar die mensen kunnen met hun bezoek aan de uiterwaarden, als het droge land steeds schaarser wordt, de dieren die er leven opjagen. Dieren zoals reeën, hazen, konijnen en muizen wachten rustig op de drogere delen in de uiterwaarden tot het water zich weer terugtrekt.

Staatsbosbeheer sluit tijdelijk de uiterwaarden in de Gelderse Poort en wil dat nieuwsgierigen het almaar hoger wordende water vanaf de dijk bekijken. Op die manier krijgen de wilde dieren de rust die ze in deze periode juist nodig hebben. Grote grazers als de Konikpaarden en de Galloway-runderen zijn eerder al naar hoger gelegen gebieden geloodst.

'Rivier rolt met zijn spierballen'

Als eerste worden de Millingerwaard en de uiterwaarden rondom de Bisonbaai afgesloten. Als het water nog hoger stijgt zullen ook andere uiterwaarden tijdelijk op slot gaan tot het water weer is gezakt. Staatsbosbeheer controleert streng of mensen er ook echt weg blijven en bekeurt zonder waarschuwing.

De vele neerslag in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland zorgt ervoor dat uiterwaarden in de Gelderse Poort gedeeltelijk of geheel onder water komen te staan. 'De rivier rolt weer even met zijn spierballen en laat zijn kracht zien', omschrijft Van Heerde het fascinerende schouwspel.

Bevers boven op hun burcht in de Millingerwaard. Foto: Thijmen van Heerde.

