Kinderen zien verbrande kleuterklas: 'Mama, waar is mijn stoel?'

Twee kleuterklassen zijn door de brand verloren gegaan. Twee andere klassen moeten grondig gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, voordat ze weer in gebruik kunnen worden genomen. Tientallen kleuters krijgen de komende maanden noodgedwongen elders les.

'Alles is weg'

'Mama, waar is mijn stoel?, vraagt mijn dochter. Dan moet ik zeggen dat dat allemaal weg is', vertelt moeder Corina van Zoelen geëmotioneerd. 'De werkjes van de kinderen, prentenboeken, je kan het zo gek niet bedenken of het is er niet meer', zegt juf Marijke de Wilde terwijl ze in haar inmiddels lege klaslokaal staat. Ook het plafond is verdwenen, want dat is in vlammen opgegaan. In de klas hangt de sterke geur van brand.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Hulp uit alle hoeken

De komende drie maanden verkast de kleuterjuf met haar klas naar de overkant van het schoolplein. Daar biedt de buitenschoolse opvang tijdelijk onderdak aan de kinderen. Die tijd is nodig om de lokalen weer helemaal op te knappen. Letterlijk alles moet worden vervangen.

Woensdagmorgen verzamelden ouders zich op school om samen met de leerkrachten een plan van aanpak te maken. Lokale ondernemers, onder wie een klusjesman en een glazenwasser, hebben zich ook gemeld om te helpen. 'We gaan er alles aan doen om de kinderen een plek te geven die zo herkenbaar mogelijk is', vertelt Corina van Zoelen.

Oorzaak nog onbekend

Over de oorzaak van de brand heeft de politie nog geen uitspraken gedaan. Het buurtonderzoek is nog steeds gaande. Volgens ouders werd er de hele dag rond school vuurwerk afgestoken, wat mogelijk de brand heeft veroorzaakt.

Overigens is de andere basisschool in het complex, De Schakel, ook gedupeerd door de brand. Het zou vooral om rook- en waterschade gaan.

