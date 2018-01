Maakt het Vliegerfestijn in Renkum een doorstart?

RENKUM - Als het aan Partij Renkumse Dorpen ligt, maakt het Vliegerfestijn op de Renkumse Heide een doorstart. Na twee succesvolle edities zette de gemeente vorig jaar een streep door het evenement.

In 2014 en 2015 werd het Vliegerfestijn gehouden in Renkum. Toen organisator Vincent Visser in 2016 opnieuw een aanvraag deed, werd deze afgewezen omdat het stukje Renkumse Heide dat jaar was bestempeld tot beschermd natuurgebied (Natura 2000).

Vragen in gemeenteraad

De Partij Renkumse Dorpen heeft vragen gesteld in de Renkumse gemeenteraad. Het stukje grond waar het evenement werd gehouden, heeft volgens de partij de bestemming 'recreatief uitloopgebied'. Er worden daar ook activiteiten in het kader van de Airborne herdenkingen georganiseerd.

Toch mag het Vliegerfestijn al twee jaar niet meer. 'De gemeente betaalt niet mee, het is een burgerinitiatief. Dat moeten we juist omarmen', benadrukt John Bartels van de lokale partij. 'De gemeente ziet eerder beren op de weg dan kansen. Er wordt continu aangelopen tegen bureaucratisch gedoe.'

'Eén lijn getrokken'

De gemeente zegt een goede reden te hebben voor de weigering. 'We merkten dat meer evenementen geïnteresseerd waren in het gebied. De natuur op de Renkumse Heide is gevoelig voor betreding. We hebben daarom één lijn getrokken: helemaal geen evenementen meer. Behalve de Airborne, ook vanuit een stukje historie', legt een woordvoerder uit.

Bartels hoopt samen met voormalig organisator Visser dat de vragen zullen helpen. Dan zou er volgens Bartels een doorstart kunnen komen.