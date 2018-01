Deel dit artikel:











Veerpont Heerde-Wijhe uit de vaart en parkeerplaatsen afgesloten Foto: Archief Omroep Gelderland

HEERDE - De veerpont Heerde-Wijhe gaat donderdagochtend niet meer in de vaart. Dat laat veerbaas Keukenkamp woensdagmiddag weten. Oorzaak is het hoge water in de IJssel. Hoelang de pont uit de vaart blijft, is nog niet bekend.

Ook het water in de Waal stijgt. Daarom sluit de gemeente Nijmegen de laagste parkeerplaatsen (onder de Waalbrug en bij de Waalhaven af). Ook de drempel in de Nevengeul en andere delen van het Rivierpark worden afgesloten. Het water in de Rijn stijgt eveneens. Bij Lobith wordt vrijdag een stand van 13 meter boven NAP verwacht. De hoogste stand ooit was 16,63 meter op 31 januari 1995. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl