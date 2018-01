VIDEO: Maatregelen vanwege hoogwater

Ook het water in de Waal stijgt. Daarom heeft de gemeente Nijmegen de laagste parkeerplaatsen (onder de Waalbrug en bij de Waalhaven) afgesloten. Hetzelfde geldt voor de drempel in de Nevengeul en andere delen van het Rivierpark.

Uiterwaarden verboden gebied

Ook de Millingerwaard en de uiterwaarden rondom de Bisonbaai gaan tijdelijk op slot. Staatsbosbeheer wil dat nieuwsgierigen het almaar hoger wordende water vanaf de dijk bekijken. Op die manier krijgen de wilde dieren de rust die ze in deze periode juist nodig hebben. Wie er toch denkt te kunnen wandelen, krijgt een bekeuring van 99 euro aan de broek.

De verwachte waterstand van 14 meter 40 bij Lobith komt gemiddeld zo'n eens in de vijf jaar voor. Geen enkele reden voor bezorgdheid, zegt het Waterschap Rivierenland. Reden voor de forse stijging van de waterstand is de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen tijd is gevallen.

