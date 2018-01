Fraser na metingen: 'Büttner is niet trainingsfit en gaat niet mee naar Spanje'

ARNHEM - Trainer Henk Fraser heeft Alexander Büttner verteld dat hij niet mee gaat op trainingskamp. 'We willen op een bepaald niveau trainen.'

Büttner meldde zich woensdag op Papendal voor de eerste training van het nieuwe jaar. De spelers werden eerst onderworpen aan diverse metingen waardoor de fysieke gesteldheid kon worden vastgesteld. Bij de 28-jarige Doetinchemmer vielen de testen negatief uit. Fraser: 'We hebben hier allerlei zaken waar we alles mee kunnen meten en de kern is dat hij niet trainingsfit is.'

Fraser wil er duidelijk niet te diep op in gaan. 'Te zwaar? Daar praat ik niet over. Maar niet trainingsfit houdt bijvoorbeeld in dat je kwetsbaar bent voor blessures. En we willen op een bepaald niveau gaan trainen in Spanje. Daarom gaat hij ook niet mee op trainingskamp en volgt hij hier een traject. Dat heb ik hem vanochtend gezegd.'

Anticiperen op boodschap

Volgens Fraser is de maatregel een vervolg van de laatste wedstrijd die Vitesse speelde tegen PSV. 'Toen was hij al niet fit. Ja, het klopt dat je dan zegt dat hij er weer moet staan bij de eerste training na de vakantie.'

Blijkbaar was dat bij Büttner niet het geval. 'Signalen geef ik niet af. Ik anticipeer hooguit. Deze boodschap komt bij hem zelf vandaan. Er is niet veel ruimte', gaat Fraser verder. 'Het moet beter in de tweede seizoenshelft. De club beseft dat en ik besef dat. Ook ik had verwacht dat we er meer uit zouden halen. Maar de groep was vanochtend fris. Ze wilden allemaal weer en waren gretig.'

Foor onzeker voor Spanje

Büttner reist dus niet mee naar Oliva, net onder Valencia, waar Vitesse tot zaterdag 13 januari verblijft. Ook voor Navarone Foor is het trainingskamp onzeker geworden. De middenvelder viel op 23 december tegen PSV uit vanwege een arm die uit de kom schoot. Hij was woensdag niet op het trainingsveld op Papendal. 'Hij moet wel waarde hebben', stelt Fraser. 'Mogelijk is hij niet fit genoeg en kan hij nog niet te zwaar belast worden.'