'Potloodventers? Die moet je keihard uitlachen'

ARNHEM - Bij de rechtbank in Arnhem staat vandaag een 23-jarige Arnhemse schennispleger terecht. Hij wordt onder andere verdacht van potloodventen. Het ongevraagd tonen van een ontbloot geslachtsdeel aan voorbijgangers.

Het is een fenomeen dat eens in de zoveel tijd weer opduikt in de publiciteit: de potloodventer. Mannen die ongevraagd hun geslacht tonen aan, doorgaans vrouwen, die voorbij lopen of fietsen. Vaak zijn die hier niet van gediend. En het mag ook niet. Voor schennispleging wordt vaak een boete of in sommige gevallen zelfs een celstraf opgelegd.

De impact van de ontmoeting met een potloodventer is voor ieder slachtoffer anders. Sommige vrouwen vinden het alleen maar lachwekkend, maar voor jonge kinderen of voor vrouwen die ook betast worden kan het een traumatische ervaring zijn.

Mocht je een potloodventer treffen, wat moet je dan doen? In algemene zin raden zelfverdedigingsdeskundigen en psychiaters aan om vooral niet geschrokken te reageren. Neem een stoere houding aan en ga breed staan. Probeer vervolgens om eventuele omstanders erbij te betrekken en maak een grap. Als die er niet zijn: lach de man uit, of maak een opmerking over zijn (kleine) geslacht. Vergeet niet om vervolgens de politie te bellen. Die zullen altijd proberen om de man op te pakken.

Potloodventers zijn hardleers

Mannen die veroordeeld worden voor potloodventen, worden daarna vaak opnieuw veroordeeld. In de schaarse interviews die er zijn met potloodventers zeggen ze allemaal dat ze ook na een veroordeling gewoon doorgaan. Het is een dwangmatig iets. Ze vinden het opwindend als iemand kijkt terwijl ze hun geslacht tonen en vaak ook betasten en kunnen er niet mee stoppen.

In 2015 waren er in heel Nederland zo'n 1400 meldingen van schennisplegers. In ruim de de helft van de gevallen werd er ook een verdachte opgespoord. Het aantal aangiftes van schennispleging daalt al jaren. Een mogelijke verklaring daarvoor is volgens experts dat mensen met vreemde seksuele fantasieën zich steeds meer naar het internet verplaatsen.