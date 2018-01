Deel dit artikel:











Market Garden-veteraan Edward Fulmer (98) overleden Foto: Defensie

ARNHEM - De Amerikaan Edward Fulmer is op 98-jarige leeftijd overleden. De veteraan vocht in 1944 mee in de Slag om Arnhem en was drager van de Militaire Willems-Orde. Dat is de hoogste militaire onderscheiding in Nederland.

Fulmer was in september 1944 betrokken bij de Operatie Market Garden. Hij was co-piloot op een ongewapend transportvliegtuig dat parachutisten en

ontplofbare stoffen vervoerde. Het toestel werd door Duits afweergeschut beschadigd en de eerste piloot raakte bewusteloos. Fulmer bleef daarna aan de stuurknuppel om het leven van zijn kameraad te redden door het toestel veilig aan de grond te zetten. Alle parachutisten en bemanningsleden waren daarvoor al uit het vliegtuig gesprongen. Heldendaad Vanwege zijn heldendaad werd Fulmer in oktober 1946 door koningin Wilhelmina geslagen tot Ridder Militaire Willems-Orde. Volgens een overlijdensadvertentie in The Post Standard, een lokale Amerikaanse krant, had Fulmer 3 kinderen, 7 kleinkinderen, 13 achterkleinkinderen en 8 achterachterkleinkinderen. Fulmer overleed in het ziekenhuis van Syracuse in de Amerikaanse staat New York. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl