Politie weet nog steeds niet wie doden Eibergen en Dodewaard zijn

EIBERGEN - De politie is nog steeds op zoek naar de identiteit van de doden die dinsdag in Eibergen en Dodewaard zijn gevonden. Dat zei een politiewoordvoerder woensdag.

'Als iemand weet dat er iemand vermist is in zijn of haar omgeving, dan horen we dat graag en kunnen we kijken of de signalementen overeen komen', aldus de woordvoerder.

In de Berkel bij Eibergen werd dinsdag rond 13.50 uur een dode man aangetroffen. Het gaat om een blanke man. Hij was ongeveer 1.80 meter lang, heeft donker blond/bruin kort haar en een fors postuur. Hij droeg een wit/blauw geblokte blouse, donkerblauwe spijkerbroek van het merk Lee, een zilveren analoge horloge van het merk Jacques Lemans met leren bandje en zwarte Adidas sportschoenen maat 43 1/2.

Het lichaam in Dodewaard is langs de Waal bij de Waalbandijk gevonden, vlak bij bouwmaterialenleverancier De Beijer.

In beide gevallen onderzoekt de politie of er sprake is van een misdrijf.

