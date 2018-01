Windmolens: bewoners eisen antwoorden via de rechter

BEMMEL - Een groep bewoners in Lingewaard wil het college via de rechter dwingen om alsnog antwoord te geven op vragen die zij op 12 oktober 2017 hebben gesteld. De inwoners onderzoeken de integriteit van raads- en commissieleden die betrokken zijn bij de besluitvorming over de plek voor windmolens in de gemeente.

Het college heeft een onderzoek laten verrichten door Royal HaskoningDHV. Uit dat onderzoek kwam als meest geschikte locatie voor het plaatsen van drie windmolens een plek in Bergerden. Maar omwonenden van die locatie betwisten dat dit de meest geschikte plek is. Volgens hen is een locatie aan de rand van Lingewaard in het verlengde van de A15 veel geschikter.

De bewoners krijgen advies van Maurice Bakker van de Stichting Gigawiek. Bakker streed jaren tegen de gemeente Houten die vlakbij zijn huis windmolens wilde neerzetten, terwijl daar een andere locatie geschikter was.

Mogelijk persoonlijke belangen van politici

Volgens Bakker lijkt de huidige situatie in Lingewaard precies op die van Houten waar uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek dat de politiek niet voor de objectief beste locatie koos. Achteraf bleek niet alleen dat de gemeente Houten zelf de inkomsten wilde opstrijken het enige politieke argument, maar ook woonden er CDA raads- en commissieleden vlakbij de beste locatie. Omwonenden in Bergerden vermoeden dat een dergelijke reden speelt bij bijvoorbeeld het tegenwerken van het windpark langs de A15 door het college van burgemeester en wethouders.

College weigert antwoord te geven

In oktober 2017 diende Gigawiek een WOB-verzoek in om na te gaan welke mogelijke belangen van raads- en commissieleden in Lingewaard een rol spelen. Maar tot op heden weigert het college hier antwoord op te geven. 'Het is belangrijk om te weten of er raads- of commissieleden zijn die bijvoorbeeld bij één van de mogelijke locaties wonen', aldus Maurice Bakker van Gigawiek. Volgens Bakker woont tenminste één commissielid van het CDA vlakbij de locatie die CDA-wethouder Theo Peren probeert tegen te houden.

Volgens Bakker moeten dergelijke belangen gemeld worden en moeten betrokken politici zich buiten de besluitvorming plaatsen. Daar zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken integriteitsrichtlijnen voor opgesteld. 'Ook relaties die op een andere manier een belangenverstrengeling kunnen betekenen, bijvoorbeeld adviesfuncties of commissariaten van benadeelden of beneficiairs, moeten gemeld worden voordat een raads- of commissielid zich bemoeit met besluitvorming van welke orde dan ook.'

Op zoek naar 'drang om meest overlastgevende locatie te kiezen'

Omwonenden in Bergerden zijn op zoek naar een logische verklaring achter 'de drang van het college om de meest overlastgevende locatie' (Bergerden) als plek voor windmolens te kiezen, terwijl er volgens hen een veel beter locatie (Windpark A15 Lingewaard) voorhanden is. 'Mogelijkerwijs spelen er andere belangen dan nu zichtbaar zijn', aldus Maurice Bakker. De zittingsdatum is nog niet bepaald.

Reactie Lingewaard

De gemeente Lingewaard zegt dat de stichting Gigawiek het zogeheten WOB-verzoek met de relevante vragen over de kwestie niet op de goede manier heeft ingediend. 'In plaats van dit opnieuw te doen, wordt er nu een gang naar de rechter gemaakt. Het college betreurt dit en is te allen tijde bereid om vragen van omwonenden te beantwoorden', aldus de gemeente.

Eerder maakte TV Gelderland deze reportage: