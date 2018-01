Alexander Büttner disciplinair geschorst bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft Alexander Büttner voorlopig uit de selectie gezet. De linksback uit Doetinchem is voor onbepaalde tijd disciplinair geschorst. De 28-jarige Büttner reist ook niet meer naar Spanje, waar Vitesse een trainingskamp belegt.

Volgens trainer Henk Fraser is Büttner 'fysiek niet trainingsfit'. 'Hij gaat een traject in om weer fit te worden.'

Büttner ontbrak in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen PSV al in de selectie, terwijl hij op dat moment al wel hersteld was van een hamstringblessure.

De voormalige speler van Manchester United en Dinamo Moskou raakte in november zijn basisplek kwijt aan Lassane Faye.