Hondenpoep, boetes en misdrijven; opvallende cijfers uit Gelderse gemeenten

ARNHEM - Gelderse gemeenten kennen naast belangrijke cijfers ook een aantal opmerkelijke en gekke cijfers. Omroep Gelderland heeft speciaal voor u een lijstje gemaakt met de opvallendste cijfers uit de provincie.

De cijfers zijn samengesteld door LocalFocus, dat datavisualisaties maakt. De data komt van het CBS, uit eigen onderzoeken en WOB-verzoeken. Niet alle gemeenten hebben opmerkelijke cijfers. 'We hebben echt geprobeerd de meest interessante en gekke cijfers uit te lichten', zegt datajournalist Jelle Kamsma.

Opvallende cijfers

Hierbij de opvallendste cijfers per gemeente:

Arnhem: Gemiddeld 457 euro per maand woonlasten voor studenten.

Doesburg: Laagste aantal geboortes. 5,1 per 1000 inwoners.

Ede: 877 miljoen kilo mest geproduceerd, dat is het meeste vaste mest.

Harderwijk: 248 boetes uitgedeeld voor fietsen zonder licht.

Neerijnen: Langste gemiddelde afstand tot dichtst bijzijnde restaurant.

Nunspeet: 100 vaders met meer dan acht kinderen.

Putten: 2495 euro opgehaald met hondenpoepboetes.

Rozendaal: Enige gemeente waar niemand in de bijstand zit.

Tiel: Hoogste aantal boetes voor verkeerd aangeboden huisvuil. Gemiddeld 4,5 per 1000 inwoners.

Winterswijk: 100 jongeren (tussen 12 en 25 jaar) verdacht van een misdrijf.

De provincie komt er hier redelijk goed van af. Zo zijn er ook gemeenten die een veel minder prettig opvallend cijfer hebben. Zo heeft Den Helder het hoogste aandeel spijbelende leerlingen en is in de gemeente Sluis de langste gemiddelde afstand tot het dichtst bijzijnde treinstation: 50 kilometer.

Niet alle gemeenten op de kaart

Er is niet voor elke gemeente een opvallend cijfer. Zo worden onder meer de gemeenten Ermelo, Lochem en Voorst niet uitgelicht. 'Dat is niet omdat we dat geen leuke gemeenten vinden, maar omdat daar niet een opvallend cijfer is.' zegt Kamsma. 'We hebben echt de uitschieters gekozen en die hebben we op de kaart gezet.

Bekijk hier de kaart van Nederland.