Pasgeboren pantertje verkeert in slechte conditie Foto: Burgers' Zoo

ARNHEM - Het gaat niet goed met één van de panterjongen in Burgers Zoo. Volgens de dierentuin verkeert het beestje in een slechte conditie, daarom is de livestream waar de twee panters en hun moeder gevolgd konden worden offline gehaald.

De twee pantertjes werden op Nieuwjaarsdag geboren. De geboorte en de ontwikkeling van de welpjes kon worden gevolgd via een webcam. Omdat de panter en haar jongen rust nodig hebben, zijn ze nog niet zichtbaar voor publiek in het park. Het dierenpark zegt met een update te komen als er meer bekend is over de gezondheid van het jong. Zie ook Twee panters geboren in Burgers' Zoo Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl