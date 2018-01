Het gaat goed met de beschoten zwaan

BALGOIJ - Het gaat goed met de met hagel beschoten zwaan in Balgoij. Het dier werd vrijdag gevonden met zijn kop en nek vol met hagel.

'Ze eet nog niet veel, maar blaast wel als de verzorger komt. Een goed teken!', weet Manja van de Dierenambulance Maasland te melden. Zij verwacht dat het vandaag zo goed gaat, dat de beschoten zwaan naar een grotere opvang verhuisd kan worden.

Op de röntgenfoto die van de zwaan is gemaakt, is te zien dat er minstens elf kogeltjes in de kop en de hals van de zwaan zitten.

