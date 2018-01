Deel dit artikel:











Achilles'29 failliet verklaard Spelers van Achilles'29 na een zege in de Tweede Divisie (Foto: Omroep Gelderland)

GROESBEEK - De rechtbank in Zutphen heeft Achilles'29 op verzoek van de belastingdienst failliet verklaard. De Groesbeekse voetbalclub overweegt in beroep te gaan tegen de beslissing. Het is nog onduidelijk of de spelers in de winterstop transfervrij kunnen vertrekken.

Het gaat overigens alleen om de besloten vennootschap. Daar zijn onder andere de betaald voetbalactiviteiten in onder gebracht, dat wil zeggen het eerste elftal en het beloftenteam. Achilles'29 degradeerde afgelopen zomer uit de eerste divisie. Grotere druk Daarna kwam de exploitatie van Achilles'29 onder nog grotere druk te staan, zeker toen duidelijk werd dat de club dit seizoen niet uit de tweede naar de eerste divisie kon promoveren. 'Afsluiting nare periode' Volgens bestuurslid Elrie Bakker-Derks is het faillissement 'de afsluiting van een erg nare periode met veel onzekerheid'. De KNVB meldt woensdag dat het besluit nu nog geen gevolgen heeft voor de competities waarin het eerste elftal (tweede divisie) en het beloftenteam (hoofdklasse) uitkomen. 'Eerst zal er een onherroepelijke uitspraak moeten zijn. Op dit moment blijven deze teams deelnemen aan de competities. Wel is het hierbij van belang dat de club, net als iedereen, aan de competitievoorwaarden blijft voldoen', aldus de voetbalbond. Salarissen niet uitbetaald De Groesbeekse voetbalclub had al meermalen moeite met het betalen van de salarissen van de spelers en de technische staf. Zo had de club begin november een betalingsachterstand van drie maanden. De jeugdafdeling en het vrouwenteam maken deel uit van de 'vereniging Achilles'29' en vallen niet onder het faillissement. Zie ook: Weer gedoe rond salarissen Achilles, vakbond begint zaak

