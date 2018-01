'FNV maakt van staking goedkope manier om punt te maken'

ARNHEM - De vervoersbedrijven zijn niet te spreken over de actie van vakbond FNV om donderdag een massale staking in het openbaar vervoer af te kondigen. Dat zegt Fred Kagie, onderhandelaar namens de werkgevers op Radio Gelderland.

'Ik begrijp hier helemaal niets van', zegt Kagie. Volgens hem zijn de bonden voortijdig gestopt met onderhandelen en hebben ze toen de staking afgekondigd. 'Terwijl er nog zat ruimte is voor onderhandelingen.'

Hij ontkent niet dat er problemen bij de chauffeurs zijn: zowel qua loon, werkdruk als toiletvoorzieningen. 'Een buschauffeur is ook gewoon een mens en moet naar de wc kunnen, het is dan geen hogere wiskunde om ervoor te zorgen dat er toiletvoorzieningen zijn langs die route.' Maar volgens Kagie is het niet mogelijk om dat in een cao vast te leggen, 'Dat is aan vervoersbedrijven zelf, maar je kan wel voor kaders zorgen.'

Om de tafel

Wat Kagie betreft gaat hij woensdag nog de hele dag aan tafel om een staking af te wenden. 'Er is nog steeds ruimte voor onderhandelingen.' Volgens de onderhandelaar is het verschrikkelijk dat reizigers de dupe zijn van een actie die niet uit onderhandeld is. 'Een hele goedkope manier om je punt te maken', stelt hij.

FNV is boos

Eerder vertelde FNV-woordvoerder Lutz Kressin dat de werkroosters van buschauffeurs en treinpersoneel steeds krapper worden. 'Roosters waarin 4 uur achter elkaar moet worden gereden, komen steeds vaker voor. Chauffeurs krijgen geen plaspauzes en moeten 'verloren' tijd inleveren op hun lunchkwartier, de volgende rit moet tenslotte ook op tijd vertrekken.'

