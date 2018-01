Tientallen stormschades; windstoten boven de 100 km per uur

ARNHEM - In de hele provincie zijn tientallen meldingen van stormschades binnengekomen. De meeste meldingen komen uit het Rivierengebied en vanaf de Veluwe. Op de A325 lag tussen Kronenburg en Elden een boom op de weg.

Volgens een bestuurder stormde het op die snelweg. 'Ben blij dat ik er bij Elst ben afgegaan, ik moest mijn stuur aardig goed vast houden. Ook bij het stoplicht stond mijn auto te schudden.'

Op de Molenweg in Lunteren eindigde een boom op de woning. Deze boom is met een kraan verwijderd. Ook in Beuningen waaide een boom om (tekst gaat verder onder foto):

Op de A30 liggen veel takken en staan bomen op het punt van omvallen (tekst gaat verder onder Tweet).

In nacht van dinsdag op woensdag was er ook in Harskamp veel overlast. De brandweer rukte drie keer uit voor een omgewaaide boom. Op de Bakenbergseweg in Arnhem eindigde een boom op een auto. Foto: Persbureau Heitink

In het meldsysteem van de brandweer gaat het om zeker veertig meldingen. Afgelopen nacht zijn er windstoten met snelheden boven de honderd kilometer per uur gemeten. In het Rivierengebied, bij Herwijnen, werd er eentje gemeten met een snelheid van 121 kilometer per uur.

Vanwege de storm heeft het KNMI code geel afgegeven, die waarschuwing geldt nog tot 18.00 uur.