Storm houdt huis in Gelderland: bijna 200 schadegevallen

ARNHEM - In heel Gelderland zijn woensdag bijna 200 meldingen binnengekomen van stormschades binnengekomen. De meeste meldingen kwamen uit Noordoost-Gelderland. De veiligheidsregio in dat gebied noteerde 115 meldingen. In Gelderland-Zuid waren het er 29. In Gelderland-Midden kwamen vanuit Nijkerk alleen al 13 meldingen. In dit gebied (Veluwe en Vallei) sprak een woordvoerder van 52 schademeldingen.

Het KNMI had vanwege de storm code geel afgegeven. Het weerinstituut trok die waarschuwing tegen 18.00 uur in.

Rijkswaterstaat adviseerde eerder vandaag om niet met een lege vrachtwagen, aanhanger of caravan de weg op te gaan. Ook kregen weggebruikers het advies extra alert te zijn.

Tussen 11.00 en 13.00 uur kwamen zo'n twintig meldingen van stormschade binnen, in de vroege ochtend waren het er ook al veertig. De brandweer moest even na 4.00 uur in Nijkerk aan het werk voor loszittende onderdelen van een flatgebouw, aldus een woordvoerder.

Omgewaaide bomen

De Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland spreekt van vooral omgewaaide bomen en takken op wegen. Er vielen enkele bomen op woningen. De meeste meldingen waren bestemd voor de brandweer op de Veluwe.

Volgens een bestuurder stormde het woensdagochtend hevig op de A325. 'Ben blij dat ik er bij Elst ben afgegaan, ik moest mijn stuur aardig goed vast houden. Ook bij het stoplicht stond mijn auto te schudden.'

In Breedenbroek raakte een afdekzeil los dat eindigde boven in een boom.

Foto: Jordi Deckert

In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg een passagiersschip los, de boot is door Rijkswaterstaat en de brandweer veilig aan wal gebracht. In Twello werd een boom uit de grond getrokken door de storm. Op de Molenweg in Lunteren kwam een boom op de woning terecht. Deze boom is met een kraan verwijderd.

Foto: AS Media

Op de A30 lagen veel takken en bomen stonden op omvallen.

In nacht van dinsdag op woensdag was er ook in Harskamp veel overlast. De brandweer rukte drie keer uit voor een omgewaaide boom. Op de Bakenbergseweg in Arnhem kwam een boom op een auto terecht. Foto: Persbureau Heitink

Aan de stationsstraat in Ermelo brak een berkenboom, die eindigde op een leegstaand pand.

Windstoot van 122 kilometer per uur

In de nacht van dinsdag op woensdag werden windstoten met snelheden boven de honderd kilometer per uur gemeten. In het rivierengebied, bij Herwijnen, werd er eentje gemeten met een snelheid van 122 kilometer per uur.