Onderzoek gestart naar beschuldigen ontucht Nijmeegse rabbijn

Foto: Google Maps - de synagoge in Nijmegen

NIJMEGEN - De Joodse Gemeente Nijmegen en het landelijke NIK (het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) starten een onderzoek naar de beschuldigingen van ontucht gepleegd door de Nijmeegse rabbijn Mendel L. Daar schreef De Telegraaf woensdagochtend over.

Twee mannen zouden jaren geleden in Amerika door de rabbijn zijn betast. Volgens de krant heeft de Joodse gemeente in Nijmegen, waar L., werkzaam is, eerder onderzoek gedaan naar de beschuldigingen, maar dat leverde niets op. De Joodse gemeente zou onwetend zijn van het bestaan van een tweede slachtoffer.

Naar aanleiding van die publicatie heeft het NIK en de Joodse gemeente besloten om een grondig onderzoek in te stellen en indien nodig maatregelen te nemen. Voor die tijd willen de organisaties niet inhoudelijk reageren. De rabbijn zelf verwijst naar de verklaring van de organisaties.

Wall of shame

Een van de slachtoffers van het misbruik, Meyer Seewald is de oprichter van de Jewish Community Watch, een website met een 'wall of shame'. Daar worden mensen die verdacht worden van seksueel misbruik met naam en toenaam genoemd.