Vuurwerkbom verwoest deel basisschool: 'Heftig'

Rond 23.30 uur was er een grote knal te horen in de buurt. Vervolgens ontstond er rookontwikkeling bij de school waarop de politie en brandweer zijn gealarmeerd.

Schade is groot

De schade aan het gebouw is groot. Op foto's is te zien dat er meerdere ruiten zijn gesneuveld en dat een deel van het dakwerk naar beneden is gekomen. Inmiddels zijn er planken voor de ruiten geplaatst. Op verschillende plekken rondom de ingang zitten brandplekken.

Wethouder Constans Pos reageert geschokt. 'Het is heftig, vooral omdat we zonder grote incidenten de jaarwisseling hebben beleefd. Deze wijk is onlangs uitgeroepen tot de schoonste wijk van Nederland.'

De buurt reageert wisselend. Geschokte reacties, maar sommige bewoners maken zich ook niet al te druk. 'Het zal wel het laatste restje vuurwerk zijn.' Een ander is het daar niet mee eens. 'Dit was wel meer dan een restje, het is een vuurwerkbom.'

Oorzaak wordt onderzocht

De politie is een onderzoek gestart. Tussen het puin van de school zijn meerdere resten van vuurwerk gevonden.

De politie roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844.