Brandweer waarschuwt buurvrouw na ongeval met balkon in Arnhem Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Door het instorten van het balkon in het Arnhemse Spijkerkwartier tijdens oud en nieuw, zijn er diverse mensen in de wijk die twijfels hebben over de veiligheid van hun eigen balkon. Een buurvrouw van het huis waar het balkon naar beneden kwam, heeft zelfs van de brandweer het advies gekregen om voorlopig niet op haar balkon te komen, totdat er bouwkundig onderzoek geweest is, vertelt zij tegen Omroep Gelderland.

De buurvrouw stond zelf op haar eigen balkon toen het balkon met een groep jongeren instortte. Drie van hen raakten gewond door de val. Inmiddels heeft ze contact gehad met haar huisbaas over het laten uitvoeren van een onderzoek naar de staat van haar balkon. Ook andere bewoners van het Spijkerkwartier (een wijk met voornamelijk huizen gebouwd aan het eind van de 19e eeuw) willen de veiligheid van hun balkon laten onderzoeken, zo blijkt uit een rondgang door de wijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl