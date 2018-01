NEC met paar man minder aangekomen in Spanje

ESTEPONA - NEC is dinsdag aangekomen in het Spaanse Estepona. De Nijmegenaren hebben daar de komende week het trainingskamp. Er zijn maar liefst zes spelers van de selectie niet afgereisd naar Spanje. De nieuwe hoofdtrainer, Pepijn Lijnders, is er wel bij.

De selectie vertrok na de ochtendtraining in Nijmegen richting Spanje. Maar bij de groep zaten Robin Buwalda en Jordan Larsson al lang niet meer, beide spelers hebben NEC verlaten. Jordan Larsson is naar Zweden, Buwalda is naar Go Ahead Eagles.

Maar ook Joey Sleegers is niet aanwezig in Spanje, hij onderhandelt met de Slowaakse club AS Trencin.

Foto: Broer van den Boom

Maar er zijn nog meer spelers niet meegevlogen. De geblesseerden Arnout Groeneveld, Joshua Smits en Owobowale zijn achtergebleven in Nederland. Zij werken daar aan hun herstel.

Foto: Broer van den Boom

NEC speelt later deze week twee oefenwedstrijden in Spanje, tegen Quick Boys en Eintracht Braunschweig.