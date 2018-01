Politie zoekt getuigen van straatroof Arnhem

ARNHEM - De politie zoekt getuigen van een straatroof in Arnhem. In de nacht van 24 op 25 december werd een Amsterdammer beroofd van zijn mobiele telefoon en enkele bankpassen.

Het 26-jarige slachtoffer stond onder de Nelson Mandelabrug, op een parkeerplaats aan het Nieuwe Plein ter hoogte van de trappen. Vier mannen kwamen vanaf de trap van de Nelson Mandelabrug en bedreigden de Amsterdammer. Zij gingen er vervolgens met de buit te voet vandoor in de richting van het centrum.

Twee van de verdachten zijn licht getint, ongeveer 25 jaar oud, 1.85 meter lang. De één heeft een tenger postuur en een baardje, droeg een blauw met witte sportbroek en blauwe pet. De andere verdachte heeft een forser postuur en snor en een spijkerbroek en bruine muts. De andere mannen waren eveneens licht getint, en ongeveer 1.85-1.90 met lang, hebben een gespierd postuur. De een heeft een baardje en droeg een jas met capuchon, de ander droeg een trainingspak.

Getuigen die iets hebben gezien, of mensen die meer informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.