Paleis Het Loo bijna klaar voor renovatie: 'We zijn goed voorbereid'

En dus zijn de voorbereidingen op die megaklus in volle gang. De collectie wordt tijdelijk op andere plekken ondergebracht. 'Achter de schermen zijn we druk bezig met inpakken, met kunsttransporteurs. Het wordt een hele toestand maar het is goed voorbereid.'

Norsige puber

Een bijzonder schilderij is een portret van een jonge Wilhelmina, gemaakt door een eveneens jonge Piet Mondriaan. 'We zien eigenlijk een beetje een norsige puber. De jonge koningin is 16 jaar oud. Ze draagt het haar nog hangend. Het is het jaar dat ze het zou opsteken, als jonge, uitgaande koningin. Ik denk dat Piet Mondriaan heel veel foto's van Wilhelmina en dan vind ik toch nog, hoewel ze niet zelf poseerde, dat het schilderij goed lijkt.'

Het schilderij blijft de komende drie jaar te bezichtigen. Paleis Het Loo vindt het zonde dat kunstwerken als deze in de depots terecht komen. 'Villa Mondriaan is een goede Gelderse vriend van ons, daar is het schilderij de komende jaren te zien.'

