De Graafschap en manager Vroomans uit elkaar

Daarmee koopt de Achterhoekse club het nog doorlopende contract van Vroomans waarschijnlijk voor een deel af. Opvallend is dat RvC lid Peter Hofstede donderdagochtend nog op de training ontkende dat de Brabander binnenkort zou vertrekken.



Niet meer serieus genomen



Volgens de website van De Graafschap gaan beide partijen in goed overleg uit elkaar en zou Vroomans zelf zijn opgestapt. Die beslissing zou hij pas donderdagmiddag hebben gemaakt. Het is echter een publiek geheim dat Vroomans binnen de Raad van Commissarissen nauwelijks nog serieus werd genomen. Vooral de relatie met bestuurslid Hofstede, die de voetbalzaken doet, was slecht. Ook invloedrijke geldschieters, onder wie oud-voorzitter Derk Haank, zouden van Vroomans af hebben gewild die mede verantwoordelijk was voor de aanstelling van trainer Pieter Huistra. Eind vorig jaar werd Huistra ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.



Revolutie bij De Graafschap



Vroomans is na Huistra het volgende slachtoffer in een revolutie die zich voltrekt achter de schermen van de Achterhoekse club. Doel van de Raad van Commissarissen, in de rug gesteund door een aantal oud-spelers en investeerders, is een compleet nieuwe organisatie op te tuigen bij De Graafschap. Ook algemeen directeur Henk Bloemers ligt al geruime tijd onder vuur en wordt door bronnen van Omroep Gelderland gezien als de volgende die het veld moet ruimen. Bloemers wil graag een functie die meer gericht is op commercie, omdat hij aan zijn huidige rol weinig plezier beleeft.



'Manier van werken, niet realiseerbaar'



Volgens een toelichting op de clubsite ziet Roland Vroomans te weinig aanknopingspunten om zijn contract, dat na dit seizoen nog een jaar doorloopt, vol te maken. 'Ik denk dat het verstandiger is dat iemand anders de werkzaamheden van mij overneemt. Dat is voor zowel de club als voor mij het beste. De manier van werken die ik voor ogen heb, is op dit moment niet realiseerbaar. Ik heb dit in goed overleg met de directie van De Graafschap besloten. De lopende zaken handel ik nog netjes af of draag ik over', aldus de technisch manager.



'Complete verrassing' volgens directie



Directeur Henk Bloemers noemt het besluit van Vroomans op de site van De Graafschap 'een complete verrassing', maar zegt zijn argumenten te begrijpen. De Graafschap beraadt zich over een opvolger. Vroomans werd in januari 2012 technisch manager. Hij haalde veel spelers die mislukten of nauwelijks tot bloei kwamen bij De Graafschap zoals Harrie Gommans, Jeroen Drost, Timothy van der Meulen en Vlatko Lazic.