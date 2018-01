Automobilist belandt via sloot in weiland en raakt gewond

Deel dit artikel:











LUNTEREN - Op de Ruitenbeekweg in Lunteren is dinsdagmiddag een personenauto in een sloot terecht gekomen en in een weiland tot stilstand gekomen.

De man raakte rond 16.30 uur door nog onbekende oorzaak van de weg. De bestuurder raakte daarbij gewond, volgens omstanders was de man niet goed bij kennis. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Ruitenbeekweg was vanwege het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl