Daan van Haarlem verkast naar Levski Sofia

ULFT - Daan van Haarlem speelt de rest van het seizoen voor Levski Sofia uit Bulgarije. De 28-jarige volleyballer uit Doetinchem was op zoek naar een nieuwe club na zijn vertrek bij Berlin Volleys.

'Ik verwacht rond de kerst en nieuwjaar een nieuwe club te hebben, er is wel wat interesse'', vertelde Van Haarlem voor de feestdagen. 'Ik zocht een club over de grens met het zicht op Oranje, want er staat natuurlijk een wereldkampioenschap voor de deur.' De spelverdeler, die op twee centimeter na net geen twee meter is, was ambitieus tijdens zijn zoektocht. 'Ik hoop ooit nog voor een club te spelen die in de Champions League actief is.'



De Champions League zit er dit seizoen echter niet meer in. Seesing Personeel Orion, opmerkelijk genoeg de club waar Van Haarlem zijn carrière begon, schakelde op veerkrachtige wijze eind december Levski Sofia uit in de Europese Challenge Cup (het hoogste niveau in het volleybal).