Gemeente Arnhem: houtrot oorzaak instorten balkon tijdens jaarwisseling

ARNHEM - Het instorten van het balkon aan de Kastanjelaan in Arnhem is veroorzaakt door houtrot, dat zegt de gemeente Arnhem. Tijdens de jaarwisseling vielen enkele jongeren met balkon en al naar beneden van de eerste verdieping.

Volgens de gemeente Arnhem werd het instorten van het balkon veroorzaakt door houtrot, dat blijkt uit onderzoek van de de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 'Dat kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een lekkage in de dakbedekking of een kapotte loodslab.' Het houtrot was volgens de gemeente aan de buitenkant niet te zien.

Volgens de gemeente Arnhem zijn bij de brandveiligheidsinspectie in 2016 geen gebreken geconstateerd, daarbij wordt ook gekeken naar de staat van onderhoud van het pand.

Eigenaar pand is geschrokken

Het pand is het eigendom van Johan Arnold Brinkman en hij is 'behoorlijk geschrokken' door het instorten van het balkon. Hij laat naar eigen zeggen het pand gewoon goed onderhouden en spreekt van een 'verborgen gebrek'. Brinkman: 'Ik had geen idee dat dit balkon niet sterk genoeg was. We zijn geen huisjesmelkers die hun pand maar volproppen. Alles is ook prima verzekerd.'

Botbreuk

Het pand wordt bewoond door enkele studenten. Brinkman heeft direct in de vroege ochtend van de eerste januari contact gezocht met een van de gevallen huurders. Die had een pijnlijke pols en een schaafwond aan zijn elleboog. Twee anderen zijn even in het ziekenhuis geweest. Een van de bewoners heeft mogelijk een been gebroken. Brinkman zegt later vandaag weer te bellen met zijn huurder.

